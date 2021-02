mardi 23 février 2021 • 170 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) L'entraîneur de Teungueth Fc, Youssouph Dabo a eu des regrets en voyant son équipe passer à côté d'un succès précieux face au Zamalek, ce mardi, à Thiès, en Ligue africaine des Champions.

"Un match qu'on aurait pu gagner vue les situations que nous avons eu, mais qu'on aurait pu aussi perdre par rapport à la dernière situation de l'adversaire. Maintenant, on sait que ça été difficile par rapport à ce que j'ai demandé aux joueurs dans la répétition des efforts. Ce n'est pas toujours évident", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Des joueurs n'ont pas joué à leur vrai niveau"

"Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué à leur vrai niveau. Après, certains sont sortis sur blessure et ça nous a beaucoup handicapés. Mais, l'idée déjà au départ c'était d'avoir le monopole du ballon dans la zone médiane. C'est une zone où ils ont beaucoup de joueurs très bons. Il fallait qu'on inverse leurs rapports de force avec le renforcement du milieu parce que j'avais demandé à Djibril Sylla et Pape Ousmane Sakho d'être des joueurs intérieurs à côté de Baye Djiby Diop plus les deux récupérateurs, ça fait cinq joueurs à l'intérieur", a analysé Dabo, relevant des erreurs.

"Il y a eu de bonnes choses"

"Au début de match, ils sont partis s'installer dans les zones où ils ont l'habitude de jouer. Ce qu'on a esssayé de corriger en 2e mi-temps. Mais, ce que je leur reprochais, c'est surtout leur capacité à courir sans le ballon. Ce qu'ils n'ont pas fait. Ils appréhendaient les efforts", a-t-il noté, indiquant qu'il faut "tirer les enseignements" même s'il y a eu "de bonnes choses, avec ce "point pris face à une équipe très expérimentée qui procédait par contre."

Pour rappel, Teungueth FC a enregistré son premier point dans cette compétition qu'il découvre pour la première fois de son histoire, face au quintuple champion d'Afrique et vice-champion.

Lors de la 3e journée, TFC recevra MC Alger, au stade Lat Dior de Thiès pour boucler la phase aller de cette phase de poules de la Ligue africaine des Champions.