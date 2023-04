mercredi 19 avril 2023 • 331 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le monde des danseurs ivoiriens est en deuil après le décès d'un des leurs qui a travaillé avec le chanteur Coupé-décalé, Serge Beynaud, électrocuté sur le plateau d’un tournage de clip.

La triste nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux le mercredi 12 avril dans l’après-midi. En plein tournage de son nouveau clip, un danseur du chanteur Coupé-décalé, Serge Beynaud, surnommé par ses pairs Dada, est mort électrocuté par le courant des projecteurs. Le jeune danseur décédé était un passionné de la danse et talentueux. Il avait d’ailleurs travaillé avec l’arrangeur-chanteur pendant de nombreuses années sur des projets musicaux.

Ce drame a jeté l’émoi dans le showbiz ivoirien et surtout chez les danseurs qui ont connu ou partagé des scènes avec Dada. Parce qu’il était connu pour sa créativité et sa capacité à donner vie aux chorégraphies les plus complexes sur les plateaux de tournages de clips. A l’annonce de la disparition du jeune chorégraphe, les messages de condoléances ont commencé à affluer sur la toile. Il y a par exemple la danseuse Fatim Diesel qui est fortement affectée puisque Dada était avec elle, la veille de son décès.

Pareil pour Jenny Mezile, la chorégraphe haïtienne qui a travaillé avec le défunt avec sa troupe Les pieds dans la mare. ‘’Adieu Dada, je publierai tes images a Les pieds dans la mare où tu as appris la danse contemporaine. On ne t'oubliera jamais mon fils’’, écrit-elle. A toutes fins utiles, le décès du jeune danseur rappelle à tous, les risques que peuvent encourir les danseurs sur les plateaux de tournage. Les projecteurs et autres équipements électriques peuvent être extrêmement dangereux s’ils ne sont pas utilisés correctement.

Il est important de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de tous les travailleurs sur le plateau. Un internaute avait d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme. ‘’Je ne cesse de le répéter dans les publications et dans les sensibilisations, tout regroupement de plus 80 personnes doit faire l'objet d'une couverture médicale avec ambulance et médecin urgentiste. Les gens organisent spectacles, concerts, clips, rassemblement de famille sans que quelqu'un ne prévoit une simple couverture médicale. Et après on cherche à enterrer le mort avec remboursement auprès des assurances. Certains pensent que c'est un luxe de mettre une ambulance de sécurité à côté... alors que le risque de mourir lors de ce genre d'activité de groupe est élevé proportionnellement au nombre de participants. Ce n'est pas l'électrocution qui doit nous choquer mais le fait qu'il n'est pas été réanimé sur place après son électrisation’’, dit-il.