mardi 2 août 2022 • 248 lectures • 0 commentaires

People 3 heures Taille

iGFM – (Dakar) Le chanteur Dadju s’est confié dans les colonnes de « Nice Matin » sur ses objectifs professionnels. Mais il est également revenu sur la naissance de son troisième enfant, à laquelle il n’a pas assisté, ce qu’il regrette beaucoup.

S’en est suivie une confidence à propos de la naissance de son troisième enfant. « Si j’ai réussi pas mal de choses dans la musique, j’en ai raté beaucoup d’autres dans ma vie personnelle. Je n’ai pas pu être présent à la naissance de mon troisième enfant car je ‘réussissais’ d’autres choses » a t-il confié lors de cet entretien. Un loupé qu’il regrette beaucoup, ce qui l’a amené à être plus présent désormais pour ses proches. « Je m’en suis énormément voulu de pas être là à l’accouchement. Ça m’a fait remettre beaucoup de choses en question (…) Je compte profiter de ma famille, ma femme et mes enfants. Contrairement à la musique, ces moment-là, tu ne peux jamais les rattraper. Je ne veux pas rater ces prochains granS’en est suivie une confidence à propos de la naissance de son troisième enfant. « Si j’ai réussi pas mal de choses dans la musique, j’en ai raté beaucoup d’autres dans ma vie personnelle. Je n’ai pas pu être présent à la naissance de mon troisième enfant car je ‘réussissais’ d’autres choses » a t-il confié lors de cet entretien. Un loupé qu’il regrette beaucoup, ce qui l’a amené à être plus présent désormais pour ses proches. « Je m’en suis énormément voulu de pas être là à l’accouchement. Ça m’a fait remettre beaucoup de choses en question (…) Je compte profiter de ma famille, ma femme et mes enfants. Contrairement à la musique, ces moment-là, tu ne peux jamais les rattraper. Je ne veux pas rater ces prochains grands moments » a affirmé l’artiste de 31 ans.ds moments » a affirmé l’artiste de 31 ans.