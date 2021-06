lundi 14 juin 2021 • 323 lectures • 0 commentaires

Dans le cadre de sa tournée économique, du 12 au 19 juin 2021, le président de la République Macky Sall est passé à Dagana. Et sa visite dans cette localité du Walo, fief de Oumar Sarr, a enregistré un monde fou. Le maire de Dagana a mis la barre haute. Des milliers de militants de l’édile ont accueilli le chef de l’Etat lors de son passage à Dagana. Jeunes, vieux, femmes et hommes sont sortis nombreux accueillir le Président Macky Sall.

Cette démonstration de force du ministre des Mines et de la Géologie montre que Oumar Sarr reste l’homme fort du Walo, surtout de Dagana où il dirige la mairie depuis plus de 25 ans. Visiblement satisfait, le Président a jaugé la force de frappe de l’édile.

Après Dagana, Diama, Ross Bethio, Gnith, Mbane, Gaé et Bokhol ont aussi réservé un accueil chaleureux au Président. A l’étape de Rosso, le chef de l’Etat est passé présenter ses condoléances à la famille éplorée, suite au décès d’un de ses premiers compagnons, l’adjoint au maire de Rosso, Mamadou Ba, décédé trois jours plus tôt. C’est d’ailleurs à cause du deuil, qu’il n’y a pas eu de manifestations à Rosso et à Richard Toll.