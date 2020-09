mercredi 30 septembre 2020 • 322 lectures • 1 commentaires

Une affaire de vol secoue la commune de Dahra. Selon l’observateur qui donne l’information dans sa livraison du jour, des hommes non identifiés ont mis la main sur 23 bœufs appartement à Serigne Saliou Thioune, fils du défunt Cheikh Béthio Thioune.

Les malfrats se sont introduits nuitamment à l’intérieur de l’enclos dans lequel les milliers de bœufs étaient parqués. Serigne Saliou Thioune, qui s’est rendu sur les lieux du vol, a piqué une colère noire à cause de la négligence des gardiens rapporte le journal. Selon la même source, il a déposé une plainte contre X au niveau de la gendarmerie de Dahra et l'interpellation de la bande de voleurs n'est plus qu'une question de temps.