Dakar 2022 : Aly Ngouille annonce le démarrage des missions de contrôle sur les sites

iGFM-(Dakar) Le Ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a donné des instructions à la Direction générale de l’Administration territoriale et à la Direction de la Protection civile de démarrer les missions de contrôle des commissions nationale, régionale et auxiliaire de protection civile sur les sites qui abriteront les jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022. L’annonce a été faite, ce mardi, à Dakar, à l’occasion de la signature d’un accord-cadre entre son département et le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ) Dakar 2022, dirigé par Mamadou Diagna Ndiaye.

« La signature du document cadre de collaboration entre le Ministère de l’Intérieur et l’Association des Jeux olympiques de la 6 Jeunesse Dakar 2022 va contribuer à la dynamique de sécurisation communautaire par l’établissement d’un plan global de sécurité auquel vont contribuer les collectivités. Il me plait, également, de souligner que le Ministère de l’Intérieur et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2022 se sont accordés, entre autres, sur l’établissement d’un centre de commande de la sécurité et l’accompagnement sur les mesures de protection civile et de sécurité sur tous les sites et leurs alentours immédiats. Je donne, dores et déjà, instruction à la Direction générale de l’Administration territoriale et à la Direction de la Protection civile de démarrer les missions de contrôle des commissions nationale, régionale et auxiliaire de protection civile sur les sites », a dit Aly Ngouille Ndiaye. Son département va contribuer à la sécurité des 4676 athlètes de 15 à 18 ans, 5000 volontaires, des délégations et représentations. Il en sera de même des sites d’hébergement, du village olympique, des stades de compétition et de l’itinérance de vos invités sur le parcours des 3 villes de Dakar, Saly et Diamniadio dont la sécurité sera prise en charge par des hommes et une technologie de standard international.

« Poursuivre l’accompagnement dans le renforcement des efforts… »

« Je me réjouis de constater que le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2022 va appuyer la formation des formateurs pour les disciplines sportives que le Ministère souhaite développer dans le cadre de sa politique sportive. Je ne saurais terminer mes propos sans assurer au Comité national olympique et sportif sénégalais de la volonté du Ministère de l’Intérieur de poursuivre l’accompagnement dans le renforcement des efforts du Gouvernement visant à consolider la sécurisation des toutes ses manifestations », a conclu le ministre de l’Intérieur.

Pour rappel, les jeux olympiques de la jeunesse se dérouleront du 22 octobre au 9 novembre 2022, à Dakar, Saly et Diamniadio.

Mamadou Salif GUEYE