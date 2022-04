samedi 16 avril 2022 • 57 lectures • 0 commentaires

Du 4 au 6 Mai 2022, les cent lauréats 2021 du programme Young Leaders de la French-African Foundation seront réunis à Dakar pour la dernière séquence du programme. Placé sous le double haut-patronage des Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron, le programme 2021 de la French-African Foundation s’est consacré à la thématique de la résilience. Une thématique pertinente pour encourager l’émergence de solutions durables face aux défis imprévisibles de notre époque.

Durant cette séquence de clôture, l’ensemble des 100 Young Leaders iront à la rencontre de dirigeants d’entreprises, de représentants politiques et d’associations de la société civile ainsi que de créateurs et artistes sénégalais. Ces rencontres, sous format d’ateliers de réflexion, de séances plénières et de débats, auront pour objectif de mettre en avant les modèles de résilience et les acteurs de changement au Sénégal. Elles donneront lieu au développement de partenariats et d’opportunités de collaboration entre les Young Leaders et les acteurs privés sénégalais. Les Young Leaders seront également reçus par le Président de la République du Sénégal, S.E.M. Macky Sall, pour un échange autour de sa Présidence de l’Union Africaine et des liens entre les continents européen et africain.

“Le Sénégal est un modèle de développement économique et social, un hub culturel et d’innovation technologique en Afrique de l’Ouest. Pendant ces trois jours, les Young Leaders auront à découvrir celles et ceux qui font l’exception sénégalaise” a déclaré Alexandre Coster de la French-African Foundation.

Les Young Leaders sont issus d’une diversité de secteurs qui reflètent le dynamisme des jeunesses françaises et africaines et leurs engagements pour les défis de demain : ils représentent des grands groupes tels qu’Orange, Deloitte ou CANAL+, sont des fondateurs de startups ou d’organisations de la société civile, des artistes et des sportifs. Le programme a été conçu pour équiper les lauréats en nouvelles compétences pour poursuivre leurs ambitions.