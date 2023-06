mardi 30 mai 2023 • 324 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) En partenariat avec le Gouvernement de la République du Sénégal et avec le soutien de la Banque Islamique de Développement (BID), l'Institut Africain de Finance Islamique (AIIF - Advisory & Training) organise conjointement avec le Bureau Opérationnel de Sui du Plan Sénégal Emergent (BOS-PSE) la 8ème édition du Forum International sur la Finance Islamique de l'Afrique de l'Ouest, les 12 et 13 Juin 2023 à Dakar.

Le thème : «Les Opportunités de Financement Islamique pour le Secteur de l’Energie : Pétrole & Gaz et Energies Renouvelables ; et pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique de l’Ouest ».

En plus des deux plénières, respectivement sur le Financement Islamique du secteur de l’Energie et de la Souveraineté Alimentaire, il y aura la traditionnelle plénière sur la Fintech Islamique».

Ce forum s’inscrit dans le cadre de l’agenda des conférences internationales du Gouvernement du Sénégal. Comme il est de coutume, cette huitième édition sera présidée par Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, avec la présence du Représentant du Président du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID).

L’objectif de ce forum est de mettre en rapport les investisseurs privés et institutionnels de la finance islamique avec les porteurs de projets dans les domaines de l’Energie, de la Souveraineté Alimentaire, et de la Fintech. L’Etat du Sénégal, étant le premier partenaire et soutien du Forum, prendra une part active dans cette huitième édition, avec le Ministère du Pétrole et des Energies, le Ministère de l’Agriculture, de l’Equipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, et le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, qui présideront tour à tour une plénière thématique chacun.

Le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS-PSE), partenaire de choix de l’AIIF et artisan de l’organisation de cette huitième édition, en plus de son implication dans le déroulement du Forum, présentera lors de ce forum, le Rapport sur l’étude sur l’Impact Social et Economique du Développement de la Finance au Sénégal.

La Côte d’Ivoire a été choisie cette année pour être l’Invité d’Honneur du Forum International sur la Finance Islamique de l’Afrique de l’Ouest. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Ambassade de la République de Côte d’Ivoire au Sénégal, pour avoir une représentation effective de ce grand pays de l’Afrique de l’Ouest au forum de juin.

Quant à la Malaisie, capitale mondiale de l’économie et de la finance islamique, des liens traditionnels existent entre notre institut, l’AIIF et l’Ambassade de Malaisie à Dakar, d’autant plus que le lancement de l’AIIF en 2010 a été précédé par une visite d’étude dans ce grand pays de l’Asie du Sud Est, visite qui a permis la rencontre entre le PDG de l’AIIF et le Premier Ministre d’alors Dr. Mahathir Mohamed qui, à l’époque avait prédit pour le Sénégal, un rôle majeur de pionnier de la Finance Islamique en Afrique.

Les pays limitrophes comme la Mauritanie, la Gambie et la Guinée Bissau seront naturellement des invités de marque de cette édition, de même que des entreprises publiques et privées de renom de la sous-région.

Le thème

Comme le Sénégal et certains autres pays africains seront des pays producteurs de pétrole en 2023, il est plus qu'approprié dans ce forum de rassembler des investisseurs potentiels dans le secteur du pétrole et du gaz et des activités dérivées avec les décideurs ouest-africains (publics et privés) dans ce domaine. D'énormes opportunités sont en jeu pour des partenariats publics et privés et des positions pionnières dans ce pays stable et pacifique qu’est le Sénégal. Les mêmes opportunités existent pour le secteur des énergies renouvelables (solaire etc…) pour tous les pays de la sous-région.

Pour la souveraineté alimentaire, le Sénégal, comme les pays de la sous-région, possède de vastes terres arables inexploitées et le Président Macky Sall a récemment organisé au Sénégal un grand sommet sur la sécurité alimentaire, au cours duquel des institutions financières comme la Banque Africaine de Développement (BAD) se sont engagées à financer au moins 1 milliard de dollars pour accompagner le développement de l'agriculture en Afrique en vue de de l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Sur l'agro-industrie, l'élevage et les secteurs environnants, il s'agit d'une occasion unique de rencontrer toutes les parties prenantes, y compris les décideurs de l'Afrique de l'Ouest en un seul endroit et d'explorer les opportunités d'investissement dans ces secteurs.

Enfin, le secteur Fintech a été l'un des rares secteurs dans lequel l'Afrique a une avance sur le reste du monde en raison de sa capacité à sauter des étapes, comme par exemple pour mettre en place un bureau de poste ou une banque dans les zones rurales, en offrant des services similaires, utilisant des téléphones portables et de l’argent électronique. A titre d'exemple, le Sénégal a un taux de pénétration du téléphone mobile de plus de 100%. Par exemple en mars 2021, le taux de pénétration du mobile au Sénégal était estimé à 116,25%. Comme pour les autres plénières, tous les décideurs seront réunis au même endroit pour discuter avec les investisseurs dans ces domaines.