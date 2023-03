vendredi 10 mars 2023 • 12 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le Sénégal va abriter la troisième édition du « 2 M Design Show » qui démarre ce samedi 11 mars. Le thème retenu cette année est « Dakar capitale de la mode. » Ce jeudi, lors d’une conférence, les acteurs ont promis un évènement inédit avec la participation de plusieurs artistes et de personnalités de la mode, des médias et du showbiz pour célébrer la créativité du continent.

Selon Mounir Moda et Cie, plus de 13 créateurs venus de la sous-région notamment du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire et du Nigéria entre autres…présenteront leurs créations lors d’un défilé de haute couture qui s’annonce époustouflant. Il y aura également un salon qui servira de prétexte les passionnés de mode d’échanger et de partager de leurs savoir faire.

