Ousmane Sylla, le Directeur général de Dakar Dem Dik, a fait face à la presse hier jeudi. Objectif : faire le point sur l’évolution de la santé financière et technique de la société de transport publique, 100 jours après sa nomination au poste de Directeur général.

Le directeur général de Dakar Dem Dik a fait le point, 100 jour a après avoir pris les commandes de la société. Ousmane Sylla a indiqué que depuis octobre 2022, la société publique de Transport a augmenté de 45% ses recettes. Puis, «Dakar Dem dik a, avec une meilleure productivité, réduit ses charges d’au moins 15%», ajoute-t-il.



Côté parc, «Dakar Dem Dik a été renforcé de plus de 28%», ajoute Ousmane Sylla. Il annonce tout de même 1400 nouveaux bus dont une partie sera livrée durant la première moitié de cette année. «Nous avons un projet de plus de 1400 bus. Nous comptons recevoir plus de 300 bus avant fin juin 2023», dit-il.