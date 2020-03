Dakar et Banjul signent cinq accords de coopération

iGFM-(Dakar) Le Sénégal et la Gambie ont signé jeudi à Dakar des accords de coopération dans les domaines de la justice, du commerce, de l’industrie et de la sécurité, a constaté l’APS.

Ces conventions ont été signées par les deux parties en présence de Macky Sall et d’Adama Barrow dans le cadre de la deuxième session du conseil présidentiel des deux pays.

Le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Bâ et son homologue gambien, Mamadou Tangara ont signé une convention d’entraide judiciaire en matière pénale, une autre portant sur l’extradition et une convention entre la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers du Sénégal et la Gambia fire and rescue service (GFRS).

Le ministre sénégalais du Commerce, Aminata Assome Diatta et son homologue gambien Lamine Jobe ont paraphé une convention sur le commerce et le transit.

Pour sa part, le ministre sénégalais de l’Industrie Moustapha Diop et le ministre gambien du Commerce Lamine Jobe ont signé un accord sur la normalisation.