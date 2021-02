jeudi 4 février 2021 • 1490 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministère de l’Education nationale a décidé de réaménager un peu l’emploi du temps dans les établissements scolaires. Un exercice, dicté par la covid-19, qui ne concerne que l’élémentaire.

Dans son circulaire portant «réaménagement des horaires à l'école élémentaire», Khadidiatou Diallo, l’inspectrice d’académie de Dakar, a informé les chefs d'établissements que les cours de l'après-midi du mardi et du jeudi sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Pour préserver le quantum horaire en vigueur, les heures de travail sont réaménagées ainsi qu'il suit: du lundi au jeudi les cours auront lieu de 08 heures à 14 heures et le vendredi de 08 heures à 13 heures.

Elle explique une telle décision par l'expansion de la pandémie à COVID-19. L’objectif est, selon elle, de limiter au mieux les déplacements des élèves et des enseignants des écoles élémentaires du public comme du privé.