Les passagers d'un vol qui devait rallier Dakar à Londres, hier Dimanche, étaient stupéfaits. Une passagère du nom de Sunkaru Manjang, originaire de la Gambie, est décédée en plein vol.

L’avion qui a quitté Dakar, devait rallier Londres, avec une escale à l’aéroport de Bruxelles. Mais, il a été détourné vers l’Espagne, une femme ayant rendu l’âme en plein vol. D’après les informations fournies par le journal l'As, la victime s'appelle Sunkaru Manjang. Elle est originaire de la Gambie.

Pour le moment, les causes réelles du décès restent inconnues. Les autorités espagnoles se sont chargées de l’affaire et ne devraient pas tarder à donner plus d’informations sur les causes de cette mort subite.