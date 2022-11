mercredi 16 novembre 2022 • 72 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) 100% de réussite pour tous les étudiants que la Première Grande Ecole Panafricaine de Science Politique avait préparés et présentés pour l’obtention du Diplôme de Français Professionnel des Affaires.



Les autorités françaises de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Paris savourent leurs plaisirs pour avoir eu de bonnes raisons de miser sur le professionnalisme de Dakar Science Po, la Première Grande Ecole Panafricaine de Science Politique, lui accordant , par un agrément exclusif à cet effet, d’être la seule Ecole autorisée pour assurer l’enseignement du français professionnel au Sénégal.

PUBLICITÉ

Félicitation aux étudiants de Dakar Science Po ! Félicitations à leur professeur , Madame Karine POUSSET et à leur Directrice Générale, Docteur Mariam AIDARA qui , après plusieurs mois de préparation , ont présenté les étudiants au concours, leur permettant de réaliser cet exploit en obtenant leur Diplôme de français professionnel des affaires avec 100% de réussite ! Leurs efforts ont payé puisque 70% des candidats se sont distingués avec une très bonne mention.



Pour rappel, le français des affaires de la CCI Paris Île-de-France, pionnier de la formation, de l’évaluation et de la certification en français professionnel , est mis en œuvre depuis les années 1958, pour l’illustration et le rayonnement de la langue française et de la francophonie économique.

PUBLICITÉ

D’ailleurs. l’année 1958 marque la date de Création de la Direction des relations internationales de l’Enseignement et du Français des affaires par la CCI Paris Ile de France dans le 8e arrondissement de Paris, avec pour mission, la promotion et la diffusion du français professionnel , très différent du français que les francophones ont en partage.

Le Français professionnel, en ses débuts, c’était du Français de spécialité ou français langue spécialisée. On peut dire dans une certaine mesure, qu’il marque la Création des ancêtres des Diplômes de français des Affaires : le certificat pratique commercial et économique et le Diplôme supérieur de français des affaires que vous aurez peut- l’occasion de préparer et de réussir un jour à Dakar Science Po.

Le Diplôme de français professionnel proposé par Dakar Science Po, est conçus par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France pour les entreprises , tous les acteurs économiques, étatiques et non étatiques.il est aussi proposé aux missions diplomatiques et organisations internationales, qu’elles soient francophones ou non francophones.

Valable à vie, le DFP valorise votre compétence à travailler en français et s’adresse au personnel de toutes les entreprises notamment de toute la presse et de toutes les administrations, dans toutes les fonctions qui les mettent en communication, à l’oral ou à l’écrit, avec des interlocuteurs francophones des affaires.

Pour en savoir davantage, prenez contact la Première Grande Ecole Panafricaine de Science Politique, pour former à l’art d’entreprendre et à l’art de gouverner.