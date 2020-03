Dak’Art, « une belle plateforme pour vendre la destination Sénégal »

iGFM- La Biennale de l’Art Africain Contemporain, également appelée « Dak’Art » vivra, du 28 Mai au 28 Juin 2020, sa 14ème édition. Sous le thème « I Ndaffa » (qui signifie « Forger/ Out of the fire), cette édition marque également le 30ème anniversaire du Dak’Art.

De l’Art visuel dans toute sa splendeur, 64 artistes venus d’Afrique et d’ailleurs, et parmi eux, 7 Sénégalais sélectionnés pour faire partie de l’exposition.

Dans un entretien avec Mme Marième Ba, Secrétaire Générale de la Biennale, elle explique le choix du thème de cette année, les défis majeurs que relève le Dak’Art depuis maintenant 30 ans, entre autres sujets.

Monia Inakanyambo