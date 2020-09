vendredi 4 septembre 2020, par Birame Ndour

Une maison close, modelée en établissement d’initiation à la prostitution, a été démantelée au quartier dakarois de Dalifort par la brigade des mœurs. La patronne de la structure, D. Ndong son assistant, le body-guard des filles, une foule de clients et prostituées ont été mis aux arrêts par la police, au terme d’une intervention spectaculaire.

Selon nos confrères du journal l'Observateur qui ont livré cette information, l'établissement clandestin installé à Dalifort a été démantelé le 21 Août dernier. L'opération menée par la brigade des mœurs relevant de la sûreté urbaine de Dakar a permis d’arrêter exactement 11 personnes.

Le journal informe également qu’ils ont été déférés au parquet avant-hier dans le bureau du procureur en attente de leur jugement.

"C’est dans la plus grande discrétion que la proxénète identifiée sous le nom de D. Ndong avait pris en location un immeuble qu’elle a d’abord transformé en maison close pour clients d’un certain rang social, avant de modeler les lieux en établissement d’initiation à la prostitution. La patronne D. Ndong, pour qui ce monde interlope n'a pas de secret, a pu enrôler des prostituées de "toutes les pointures" et de tous les âges", lit-on dans le journal.