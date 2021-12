samedi 18 décembre 2021 • 49 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) L’établissement Bordeaux Management School (BEM Dakar) a organisé, samedi dernier, une cérémonie de remise de diplômes de la Promotion NMA en présence du ministre de l’Emploi, de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, Dame Diop.

Selon Dame Diop, l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche a un impact significatif sur les principaux indicateurs. Il ajoute également en ce sens, qu’entre 2012 et 2018, le taux d’accès à l’enseignement supérieur a fortement augmenté, passant de 9,57 à 12,40%.

Avec une évolution du taux de l’effectif passant de 93 866 à 190 145 en 2018 avec une proportion de 35% dans le privé Le ministre Dame Diop a exhorté les 173 récipiendaires à persévérer. «Portez les valeurs de votre institution et faites de votre viatique le sens du courage, de la discipline, de la rigueur, de l’exigence et de l’excellence», a-t-il déclaré devant un parterre d’autorités dont le Directeur l’Administrateur général du BEM, Pape Madické Diop et l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo.

Le leader de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a profité de la tribune pour rendre hommage à Pape Madiké Diop pour les efforts qu’il fournit afin de dispenser, en Afrique, des formations de qualité aux jeunes africains. Comme de tradition, BEM a souhaité donner le nom de sa promotion à une entreprise très performante.

Le choix a été porté cette année sur NMA ; une belle occasion pour toute la communauté éducative de BEM de rendre hommage à Feu Ameth AMAR qui en est le fondateur dont nul n’ignore l’exigence et l’exemplarité du parcours.

Cette manifestation a permis célébrer un parcours académique et entrepreneurial au cours duquel les étudiants ont engrangé les compétences techniques et aptitudes humaines indispensables pour entrer, de manière compétitive, dans la vie professionnelle.