lundi 1 mars 2021 • 1149 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Interpellés samedi, Dame Mbodj, Karim Xrum Xax et Cie ont été libérés ce lundi dans l'après-midi.

Dame Mbodj et Karim Xrum Xaax sont libres. La nouvelle a été divulguée par leur avocat e syndicaliste, l’activiste et leurs 18 autres camarades ont quitté le Commissariat Central.

Quelques heures plus tôt, Mame Ousmane Wade et Amadou Sow étudiants et membres de Frap, avaient été libérés. Mais, leurs camarades Amadou Sow et Amadou Woury, ont été retenus pour l'instant.

Ces étudiants, tous membres du mouvement Frapp, avaient ont été arrêtés vendredi dernier à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad).

Assane Diouf et Clédor Sène, eux, été placés sous mandat de dépôt.