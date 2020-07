Daniel Thioune: Qui est le nouvel entraîneur de Hambourg?

iGFM-(Dakar) Il a joué aux côtés de Marco Reus et a obtenu ses diplômes d’entraîneur avec Julian Nagelsmann, mais qui est exactement le nouveau patron de Hambourg Daniel Thioune?

Bundesliga.com examine de plus près l’homme chargé de ramener le HSV au sommet.

Daniel Thioune

Club: Hambourg

Position: Entraîneur

Âge: 45

Nationalité: allemande

Statistiques clés

Né d’un père sénégalais et d’une mère allemande à Osnabrück dans le nord-ouest de l’Allemagne, Thioune a passé toute sa carrière de joueur en tant que milieu de terrain défensif . Il n’a jamais atteint la Bundesliga, mais a marqué 24 buts en 126 matches de Bundesliga 2 pour Osnabrück, Lübeck et Rot Weiss Ahlen, et 60 autres en 192 sorties dans les divisions inférieures .

Après avoir raccroché les bottes à l’âge de 36 ans en 2010 , Thioune est immédiatement devenu entraîneur et a été assistant de l’équipe première pour la saison 2010/11 . Il est revenu à ses racines après cela, retournant à Osnabrück en tant qu’entraîneur des jeunes, d’abord des U17 puis des U19. Lorsque l’entraîneur de la première équipe, Joe Enochs, a été licencié après un mauvais début de saison 2017/18 au troisième niveau, Thioune a été jeté dans le hotseat à titre provisoire au départ.

C’est ici que son stock a vraiment commencé à augmenter. Prenant les rênes après la 11e journée et avec Osnabrück deuxième du bas avec seulement 10 points, Thioune a guidé l’équipe vers la sécurité d’ici la fin de la saison, terminant à six points de la zone de largage à la 17e place. Il a prouvé qu’il n’était pas une merveille d’une saison en 2018/19, remportant 22 des 38 matchs pour remporter le titre de troisième division et obtenir une promotion en Bundesliga 2.

Son équipe était si impressionnante cette saison-là que Thioune a obtenu 35 des 40 votes de ses collègues entraîneurs et capitaines d’équipe pour remporter le prix de l’entraîneur de l’année pour 2019 . Cette même année, il a obtenu son baccalauréat en sciences du sport et de l’éducation à l’Université de Vechta. Cette combinaison de cerveaux et d’expérience lui a bien servi et en 2019/20, il a consolidé Osnabrück en Bundesliga 2 avec une 13e place, sa gestion de l’homme et son style de jeu lui ont valu de passer aux géants déchus de Hambourg avant la campagne 2021/22 .

Entraîneur un peu comme: Julian Nagelsmann

« Nous devons donner plus d’options aux joueurs individuels », a déclaré Thioune lors de sa présentation à Hambourg. « Nous devons travailler comme des fous contre le ballon – c’est quelque chose que tout le monde peut et doit faire, quelle que soit sa qualité. Et lorsque nous sommes en possession et que vous avez besoin de cette qualité, nous devons trouver des solutions. »

Cela ressemble au RB Leipzig de Nagelsmann ? Cela ne devrait pas surprendre étant donné qu’en 2016, Thioune a obtenu ses diplômes d’entraîneur à la Fédération allemande de football (DFB) en même temps que le tacticien de Leipzig, ainsi que l’entraîneur de Stuttgart Pellegrino Matarazzo et l’ancien patron de Schalke Domenico Tedesco.

Osnabrück a peut-être terminé 13e en Bundesliga 2 en 2019/20, mais seulement huit équipes ont marqué plus que leur total de 46, ce qui donne une indication du football d’attaque à venir à Hambourg.

Le saviez-vous?

Thioune a joué aux côtés d’un certain Marco Reus pendant son séjour à Rot Weiss Ahlen, passant deux saisons ensemble entre 2007 et 2009 avant que Reus ne déménage au Borussia Mönchengladbach . En fait, Thioune a été la première personne avec laquelle Reus a célébré quand il a marqué son premier but en tant que professionnel en septembre 2008 lors d’une victoire 3-1 contre Rot-Weiß Oberhausen.

Ils ont aidé l’équipe à terminer quatrième du classement de Bundesliga 2 lors de cette saison 2008/09, tandis que le vainqueur de la Coupe du monde 2014, Kevin Großkreutz, faisait également partie de cette équipe.

Ce qu’ils disent:

« Je suis reconnaissant au VfL Osnabrück de m’avoir permis de franchir cette étape. C’est une tâche passionnante, un défi et une énorme opportunité. Je suis reconnaissant qu’ils m’ont fait tellement confiance et j’ai hâte d’être fait partie de HSV », a rappelé Thioune, après sa nomination sur le banc de Hambourg.

« À Daniel Thioune, nous avons recruté un entraîneur qui a réussi à développer constamment une équipe à Osnabrück malgré des moyens modestes. Nous avons vraiment hâte de travailler avec lui et dès la première fois que nous avons eu des contacts, nous pouvions dire que Daniel allait bien prêt à relever le défi », dit le Directeur sportif de Hambourg, Jonas Boldt.