Dans un tweet, Donald Trump évoque l’hypothèse d’un report de la présidentielle américaine

Le président américain Donald Trump a évoqué, jeudi 30 juillet, l’hypothèse d’un report de l’élection présidentielle, en avançant, sans la moindre preuve, des risques de fraude liés à l’épidémie de Covid-19. Le tweet évoquant cette possibilité a été posté quelques minutes après l’annonce d’une chute historique du PIB américain au deuxième trimestre (-32,9 %).

« 2020 sera l’élection la plus inexacte et la plus frauduleuse de l’histoire », a lancé le locataire de la Maison Blanche, évoquant le recours élargi au vote par correspondance pour le scrutin du 3 novembre. « Ce sera une véritable honte pour les États-Unis », a-t-il ajouté.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020