iGFM - (Dakar) Plus que quelques jours et les Sénégalais iront aux urnes choisir leurs représentants à l'Assemblée Nationale. L'un deux, Daouda Dia qui en est à sa seconde législature brigue un troisième mandat dans le département de Kanel.

Fidèle parmi les fidèles du président Macky Sall, il retrace les enjeux de cette élection : " la première législature etait plus facile car il y avait de l'espoir suscité par Macky Sall, un enfant du pays. Ensuite, la seconde consistait à presenter un bilan avec les nombreuses réalisations du président. On n'a pas eu de grosses difficultés.

Aujourd hui, il faut faire avec les tendances. Cela a commencé après 2014, ces tendances ont conduit à des divergences et à des difficultes au point de créer une scission dans le développement du département.

" Le député sortant Daouda Dia précisera : " la scission s'est exacerbée avec les locales même si on a fini par se retrouver sur injonction du Président Macky Sall car il fallait se mobiliser pour gagner.

" Le premier Questeur à l'Assemblée Nationale a également évoqué le contexte électoral en saluant l'engagement des populations qui restent attachées à leurs responsables.

Les accueils réservés sur le terrain montrent notre ancrage même s'il y a des foyers d'opposition sans consistance dans le département. Parlant de l'inconnue liée au taux d'abstention, objet de toutes les craintes, Daouda Dia a indiqué " on a pris les devants, on a identifié les zones à forte densité pour faire de la sensibilisation.

L'information est bien passée et les jeunes iront voter et cela nous reconforte, le message est bien passé et nous avons bon espoir de gagner. " Le député sortant du département de Kanel a aussi soutenu : " nous avons mené des explications en direction des populations sur les enjeux de ce scrutin car nous sommes a un tournant de la vie de notre nation. Les populations sont très attachées au Président Macky Sall et notre plan de communication a été axé sur les veritables enjeux de cette élection."

Enfin, Daouda Dia vise entre 97-98 %. Des espoirs plus que légitimes en raison de la forte implantation de la tête de liste departementale à Kanel. Autre inconnue à même de fausser l'ampleur de la victoire, l'hyvernage.