Daouda Guissé : « Ce que Golbert m’a dit il y a quelques jours… »

iGFM-(Dakar) Daouda Guissé, artiste-comédien à Saint-Louis, a aussi apporté son témoignages, suite au décès de Alioune Badara Diagne allias Golbert.

« C’est le Sénégal qui a perdu un grand homme. Certes, Saint-Louis a perdu, mais c’est le pays qui a perdu. Parce que Golbert a été un exemple. Il a laissé un héritage, j’en sais quelque chose parce que je l’ai côtoyé. Je me rappel, il n’y a pas longtemps, il m’a dit de rester chez moi pour éviter d’attraper le coronavirus, puisqu’il s’était confiné lui aussi », a-t-il déclaré, sur la TFM.

« J’ai perdu une partie de moi »

Daouda Guissé déclare que Golbert Diagne était une icône au Sénégal et surtout à Saint Louis. « Un homme Digne, qui respectait énormément les relations humaines est parti en laissant un grand vide qui ne sera plus comblé. Si je suis devenu ce que je suis aujourd’hui, à part la volonté divine, Golbert y a joué un rôle important. La culture sénégalaise à perdu et moi personnellement j’ai perdu une partie de moi », confie le scénariste de la troupe « Bara Yeggo ».

Hawa SIGNATE