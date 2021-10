vendredi 22 octobre 2021 • 245 lectures • 0 commentaires

Pour 525 modiques FCfa, un marchand ambulant a cassé le bras de son grand frère. Les faits se sont déroulés à Darou Mousty. Le mis en cause a été condamné à trois mois assortis du sursis.

Marchand ambulant, Abdou Ba, marié et père de trois enfants, est très près de ses sous. Son grand frère, B. Ba, ne dira pas le contraire. En effet, pour la modique somme de 525 FCfa, il s'est retrouvé avec un bras cassé. Son petit frère lui a infligé des coups qui lui ont valu une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 25 jours. Ces faits qui ont atterri sur la table du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Louga, se sont déroulés à Darou Mousty, le 25 septembre. Ce jour-là, B. Ba, qui s'est réveillé sans le sou et ne pouvant donner la dé- pense à sa femme, s'en est ouvert à son petit frère, qui lui dira avoir laissé 1525 FCF au boutiquier du coin et qu'il pouvait récupérer les 1000 frs.

Soulagé, le grand-frère charge son fils d'aller prendre l'argent. Chose faite, au grand bonheur de madame Bâ. Cependant, quelques heures plus tard, Abdou Ba a eu la surprise de sa vie, lorsqu'il s'est rendu chez le boutiquier pour récupérer les 525 frs restants. Son interlocuteur lui a fait comprendre que son neveu a pris les 1525 FCfa. Bouillant de rage, le jeune homme est retourné auprès de son grand-frère. Haussant le ton, il lui crache à la figure : «Je t'avais donné 1 000 Fcfa, pourquoi tu as récupéré tout l'argent. Tu as fauté. Tu m'as fait du tort.»

«J'avais envoyé mon enfant et il est revenu me remettre la somme. Je n'avais rien compris. Ce n'est pas une raison de te comporter de la sorte», dit le grand-frère. Abdou Ba administra une paire de gifles à son neveu qui s'est affalé, la bouche en sang. En colère, A. Ba s'est acharné sur son frère, le rouant de coups de poing, au point de lui casser le bras. Évacué au centre de santé de Darou Mousty, B. Ba bénéficiera d'un certificat médical attestant une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 25 jours. Son bourreau, arrêté et entendu sur procès-verbal, nie les faits, soutenant que c'est son grand-frère qui voulait lui donner un coup de poing, a chuté et s'est cassé le bras. Jugé et déclaré coupable du délit de coups et blessures volontaires, il a été condamné à trois mois assortis du sursis.