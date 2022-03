jeudi 24 mars 2022 • 1862 lectures • 0 commentaires

Le doyen des juges d’instruction a refusé la demande de liberté provisoire du leader du Pastef. Cependant, il a évoqué la question de la date de l'audition de Ousmane Sonko.

Les avocats de Ousmane Sonko, qui avaient introduit une requête pour que le placement sous contrôle judiciaire de la client soit levé, ont essuyé un rejet. Me Khoureychi Bâ, a déclaré qu’il est prématuré d'épiloguer sur les raisons du Juge.



Me Bâ a, cependant, indiqué que le magistrat s'est montré ouvert, quant à une rencontre, pour fixer la date de l'audition du leader de pastef..



« Le juge à des raisons plus ou moins solides sur lesquelles il a fondé son argumentaire pour arriver à cette décision. Le plus important , ce que nous retenons, c’est que le juge est ouvert à une rencontre avec la défense pour fixer dans les meilleurs délais les conditions et modalités de l’audition au fond de notre client », dit le conseil.



Les avocats vont rencontrer, plus tard, le doyen des juges, pour fixer, dans les meilleurs délais, l’audition sur le fond de Ousmane Sonko, explique son avocat.