iGFM - (Dakar) Le président Macky Sall n’ayant rien dit de précis hier jeudi sur la date de la présidentielle, «Aar Sunu élection», compte saisir le conseil constitutionnel.

Après avoir analysé les propos du Président de la République, tenus hier jeudi face à la presse, «Aar Sunu Élection» invite le Conseil constitutionnel à assumer pleinement ses responsabilités, en déterminant la date de l'élection présidentielle.



«À cet effet, une saisine sera adressée au Conseil constitutionnel», annonce la plateforme, invitant tous les citoyens à garder la dynamique de mobilisation populaire pour exiger le respect strict des dispositions de la charte fondamentale de notre pays.



En effet, «Aar Sunu Élection» a officialisé ce vendredi, face à la presse, qu'elle ne participera pas à ce qu’elle appelle «un simulacre de dialogue qui relèverait de la compromission». Pour elle, ce dialogue pourrait semer «les germes de la division et ne pourrait aboutir à aucun consensus au vu des intérêts divergents des parties invitées».



Pour le Dr Bousso et Cie la posture actuelle du Président de la République risque, selon eux, «de plonger le Sénégal dans un chaos indescriptible en créant les conditions d'une instabilité institutionnelle, économique et sociale dont le pays mettrait du temps à se relever».