jeudi 22 février 2024 • 857 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Quelques semaines après la CAN, l'équipe du Sénégal va reprendre le travail en mars lors des dates FIFA. A cet effet, les Lions pourraient affronter le Gabon en amical, en France, renseigne Gabonallsport.

Dans la cadre de la fenêtre Fifa, prévue du 18 au 26 mars prochain, le Gabon pourrait mettre à profit ce temps pour jouer un match amical. L’adversaire du Gabon pourrait être Les Lions du Sénégal éliminés en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, annonce le média gabonais. Et de préciser que c'est le Sénégal qui aurait adressé une demande dans ce sens à la fédération gabonaise de football.



La sélection gabonaise entend mettre cette rencontre à profit contre un adversaire de poids et sachant que les 3e et 4e journées des qualifications à la Coupe du monde 2026, les Panthères du Gabon affrontent les Eléphants de Côte d’Ivoire.



Et si la rencontre aurait été prévue de se jouer en France, le ministère des Sports gabonais saisi, aurait déjà validé le dossier. Il ne reste plus que l’annonce officielle du match.