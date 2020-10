samedi 3 octobre 2020 • 89 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le chanteur, auteur-compositeur, producteur de disques et artiste primé nigérian, Davido, a déclaré qu’il avait environ 10 ou 11 ans lorsque sa mère est décédée d’un arrêt cardiaque, le jour de l’anniversaire de son père. Il dit alors qu’il voit cette mère en sa fiancée Chioma Rowland, qui serait l’amour de sa vie.

« J’avais entre 10 et 11 ans lorsqu’elle est décédée. Elle est décédée le jour de l’anniversaire de mon père. Honnêtement, c’était juste un arrêt cardiaque. Même si cela devait arriver, je ne l’aurais pas su car j’avais environ 10 ou 11 ans. Elle n’était pas vraiment malade. Elle tombait malade de temps en temps, mais ce n’était rien de grave », a révélé Davido.

« Je dis souvent que je vois ma mère en Chioma. Je n’ai pas grandi avec ma mère. Je me souviens à peine de ce qui s’est passé, car j’étais si jeune », a-t-il indiqué.

Le chanteur nigérian a noté que si sa mère était encore en vie, il lui aurait acheté tant de diamants et de maisons. « Une chose que je souhaite toujours, c’est qu’elle aurait dû être en vie. Je lui aurais acheté beaucoup de diamants et des maisons. Chaque dimanche, il y avait toujours une fête. Ma mère était du Bénin. Je pense que je ressemble plus à ma mère. J’ai hérité de sa générosité. Elle a aidé tellement de gens qu’à ce jour, je vais dans certains endroits et les gens me racontent ce que ma mère faisait pour eux » a raconté Davido, qui garde encore une très elle image de sa défunte mère.

« Avant que ma mère ne meure, j’étais un garçon de maman parce que mon père était toujours occupé. Il travaillait et voyageait toujours dans des endroits comme la Chine. J’étais le garçon d’une maman. Alors, imaginez qu’elle me soit enlevée, ma meilleure amie…», regrette-t-il.

S’exprimant sur ses projets de mariage avec sa fiancée, Chioma Rowland, le chanteur a déclaré que la pandémie de Coronavirus avait gâché ses projets. « Honnêtement, Corona a gâché les plans parce que c’était censé être en juillet. J’ai décidé que ce serait l’année prochaine. Pour l’instant, je veux qu’elle travaille sur son entreprise pendant que je travaille sur mon album et les enfants. Je veux que tout s’équilibre d’abord », a-t-il poursuivi.

« Je connais Chioma depuis environ 7 ans. Nous sortons ensemble depuis environ 5 ans. Lati m’a présenté Chioma. Nous sommes allés à la même école, l’université Babcock. Nous avons commencé en tant qu’amis, mais je me suis tellement habitué à elle et elle s’est tellement habituée à moi aussi. Elle est également une excellente cuisinière », reconnaît-il tout fier de sa fiancée.