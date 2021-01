mardi 12 janvier 2021 • 527 lectures • 0 commentaires

DDD: La "guerre" entre Me Moussa Diop et son successeur va atterrir au tribunal

iGFM - (Dakar) La guerre entre L’ancien Directeur Général de Dakar Dem Dikk, Moussa Diop et son successeur, Me Oumar Boune Khatab Sylla va s'exporter au tribunal. En effet, face à la presse ce matin, le premier nommé a assuré qu'une citation Directe, pour diffamation, sera servie dans les jours à venir, à son successeur suite aux accusations de recrutement d’agents fictifs et de vol de voiture à Dakar Dem Dik formulées à son encontre.

«Étant donné qu’il m'a diffamé et dénoncé de façon calomnieuse sur la place publique, je vais saisir le tribunal pour rétablir mon honorabilité. Il va s'expliquer devant le tribunal après la citation directe qui lui sera adressée», a déclaré Me Moussa Diop, face à la presse ce matin.

Par ailleurs, Me Diop, a tenté de démontrer devant la presse les accusations de son successeur. D’abord sur la question des recrutement dits fictifs, il a affirmé que Me Oumar Boune Khatab Sylla a voulu ternir son image.

«Il a commandité l'audit dont il parle pour ternir mon image. La preuve est que l'audit a été réalisé sans ternir compte des agents en disponibilité, des agents en arrêt maladie, des agents en congé. Pour vous prouver que l’audit est loin d’être crédible, un agent de DDD qui a fait près de 20 ans de service a été considéré comme fictif. C'est absurde», a-t-il indiqué.

S’agissant de la situation financière catastrophique dont l'accuse son successeur, Moussa Diop s'est également défendu en affirmant que la revue du compte de la société à la banque islamique faisait état d'un (1) milliard 600 millions placé en DAT.

Pour sa défense l’ancien patron de DDD a également souligné que les résultats de la société ont, de tout en temps été déficitaires pour la simple raison qu'il s'agit d'une société publique.

Sur la question des indemnités, il précise: «Il a volontairement bloqué mes indemnités. Il était convenu qu'il devait me verser 120 millions en 4 mois, donc quatre versements. Mais je n'ai reçu que le quart de mes droits», a rappelé Me Diop.

Le leader de l'AG Jotna ne s'est pas seulement contenté de démentir des accusations. Il en a également formulé. En effet, il a demandé au Forum civil et aux corps de contrôle d’ouverture une enquête sur une magouille organisée par le nouveau DG sur le marché du carburant à DAKAR Dem Dikk.

Il a également accusé le nouveau DG de Népotisme, dans la mesure où il a recruté 9 conseillers techniques dont 2 chargés de missions avec des rangs de Directeur. Ces derniers seraient ses propres marabouts qui n’ont aucune qualification, dit-il.







Publié par Youssouf SANE editor