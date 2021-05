samedi 29 mai 2021 • 58 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Un club de jeunes opérateurs économiques issus de la Diaspora a entamé samedi dernier la phase pilote l’entrepreneuriat des jeunes et femmes dans le Fouta.

Le Président du Club Tirera Soura invite les esprits positifs à se joindre à eux pour l’entrepreneuriat des jeunes du sénégal. Selon M. Tirera, leurs missions, c'est d'appuyer et renforcer l'auto-emploi des jeunes dans la production, créer un univers entreprenarial avec les groupements des femmes. Susciter l'entraide et la solidarité au profit des zones urbaines et rurales dan la mise en place des circuits de commercialisation de la production maraîchère et fruitère des groupements. Appuyer en formation tous les acteurs de développement communautaire enmilieu urbain et rural. Accompagnement et appui aux structures sanitaires et éducatives des milieux ruraux et urbains.

Pour ce qui est des programmes réalisés , on note 7 Unités de traitement d’eau des jeunes dans 7 communes du Sénégal . Une machine Foreuse du forage mise à la disposition du village Orkediere pour faire l’adduction du réseau de distribution d’eau . L'inauguration de la rizièrie Sénégal109 dans le village de Orkodiere, un montant de 13 Millions pour les GIE des femmes et Asc des jeunes . 30 machines couveuses pour les projet Avicoles dans plusieurs communes du Fouta. Et un don de matériel médical en lits, fauteuils roulant, appareils test Diabète et tensions dans les 17 structures sanitaires du Sénégal dont l’hôpital Abass Ndao et en référence...