En France, la machine policière a été mise en route pour retrouver Diary Sow. La préfecture de police de Paris a confirmé à nos confrères français, que l’enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (Brdp). Et ce n’est pas la première fois que celle-ci enquête sur la disparition d’une personne ayant des racines sénégalaises.

En France, c'est environ 40 000 personnes qui disparaissent chaque année. Et selon le ministère de l'Intérieur, plus de 30 000 sont vite retrouvées. Et les 10.000 autres disparitions sont classées inquiétantes.

Ainsi, la Brigade de Répression de la délinquance contre la personne (BRDP) est déployée sur la plupart de ces dossiers. Elle est chargée de prendre en charge celles de personnes majeures. Mais aussi, de procéder à certaines identifications. Et c'est elle qui a hérité du dossier Diary Sow

Mais, antérieurement, elle a conduit plusieurs enquêtes de ce type, dont celle sur la disparition de Natalia Sanchez Uribe. Comme Diary Sow, cette jeune espagnole était étudiante à Paris, précisément à l’Université de la Sorbonne. Et heureusement pour ses proches, elle a été retrouvée en bonne santé. L'enquête a été bouclée.

L’issue a aussi été heureuse pour Ivan Francisco Mireles Zamarrón. Ce jeune Mexicain de 21 ans, était porté disparu alors qu’il rejoignait sa famille au Méxique. L’étudiant a finalement été retrouvé. Et là aussi, c'était la Brdp à l'ouvrage.



La disparition de ce jeune homme a bien été signalée aux autorités françaises par la famille via le Consulat du Mexique. Une enquête est ouverte par la Police Judiciaire à PARIS (BRDP) afin de le retrouver. https://t.co/yFDH0FgJeO

— Police Nationale 69 (@PoliceNat69) July 31, 2019

Mais, les proches de José Luis Zamora Valdés, professeur de Droit à l’Université de Parisen, disparu depuis 2016, n’ont pas eu cette chance. Jusqu’ici, la Brdp cherche.

Mais, c’est le dossier Katousha Niane qui aura certainement touché nombre de sénégalais. En effet, la défunte, qui fut mannequin de renom, avait disparu en 2008, à l'issue d'une sortie. Ses proches avaient signalé la disparition auprès des autorités policières. L'enquête a alors été confiée à la (Brdp). Malheureusement, les résultats furent tristes.

Aujourd’hui, au Sénégal, sur les réseaux sociaux comme dans les chaumières, la disparition de Diary Sow émeut. Tous croisent les doigts pour qu’elle réapparaisse telle qu’elle a toujours paru: pleine de vie. Et le travail de la Brdp sera déterminant pour ce faire.