iGFM (Dakar)- Météo du jeudi 03/03/22 à 12h00 au vendredi 04/03/22 à 12h00. Au courant des prochaines 24 heures, un temps ensoleillé est attendu sur la moitié Sud-est du territoire. En revanche, sur le reste du pays régnera un ciel clair.

La sensation de chaleur demeurera dans les localités intérieures du territoire avec des maximas de température atteignant 37 à 40°C.



Toutefois, un temps clément sera toujours noté sur la région de Dakar. La sensation de fraîcheur nocturne et matinale sera plus ou moins marquée sur une bonne partie du pays où les températures minimales oscilleront entre 19°C à Dakar et 26°C à Kédougou.



Les visibilités resteront réduites par de la poussière en suspension sur le territoire. Cette poussière sera toutefois beaucoup plus accentuée sur la zone Nord, Est, Centre et le littoral. Les vents seront de secteur Nord et d’intensité faible à modérée, devenant assez forte sur le littoral.



L’alerte vents forts et houle dangereuse sur les côtes sénégalaises se poursuit jusqu’au jeudi 03/03/2022 A 23H.