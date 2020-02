De l’épidémie vers la pandémie? Le coronavirus en sept questions

iGFM – (Dakar) – Ce vendredi, à partir de 7h10 TU, RFI consacre une édition spéciale au coronavirus qui, depuis quelques semaines, se propage sur la planète. Des cas sont signalés dans une cinquantaine de pays, sur tous les continents. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) parle d’un « point décisif ». RFI décrypte cette situation inédite.

Combien de pays sont touchés ?

Au moins 50. La Chine, d’où est parti le virus au mois de décembre dernier est de très loin la plus concernée (plus de 78 000 personnes contaminées, dont 2 744 mortellement). L’épidémie semble y avoir atteint un pic (le nombre de nouveaux décès diminue de jour en jour) mais les autorités de Pékin parlent de la plus grande urgence sanitaire depuis 1949. Le pouvoir subit des critiques inhabituelles. La Corée du Sud est à l’heure actuelle le deuxième foyer de contamination avec près de 1 766 cas et 13 décès et se considère en état d’alerte maximum. Mais l’Iran, plus récemment atteint, recense 26 décès pour seulement 245 signalés.

Des chiffres très évolutifs et parfois soumis à des doutes, tant les méthodes de comptage peuvent être imprécises. L’Italie est de loin le pays le plus touché en Europe avec environ 650 cas et 17 morts. Plusieurs de ses régions sont en alerte. En France, le dernier bilan est de 2 décès pour 38 personnes infectées.

Ces derniers jours, le coronavirus est apparu dans de nouveaux pays en Europe (Grèce, Roumanie, etc.), en Asie (Pakistan), en Amérique latine (Brésil avec le cas d’une personne revenue d’Italie). Le continent africain était jusque-là relativement épargné, avec seulement trois cas recensés en Égypte et en Algérie. Mais un cas de contamination vient d’être confirmé à Lagos, la capitale économique du Nigeria. C’est le premier cas officiel en Afrique subsaharienne. Dans de nombreux aéroports du continent, des contrôles de température ont été mis en place.