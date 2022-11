lundi 14 novembre 2022 • 612 lectures • 0 commentaires

iGFM - Dakar Dem Dik a lancé, ce lundi, deux nouveaux départs pour son segment Sénégal Dem Dik.

«Nous sommes ici aujourd’hui pour lancer deux départs. Le premier départ c’est pour Kaffrine et le deuxième départ pour augmenter la fréquence pour la région de Kédougou. Cela démontre encore la vision du chef de l’Etat, Macky Sall, pour qui Dakar Dem Dikk est pour tous les sénégalais», a indiqué le Directeur général de Dakar Dem Dik, ce lundi.



Lors de la cérémonie de lancement, Ousmane Sylla a rappelé que la société fait face à d’énormes difficultés. Mais, il assure qu’«une phase de diagnostic très importante» est en cours. De plus, lui et son équipe sont en train de travailler sur la question de la maintenance et des pièces de rechange pour relever le parc automobile et redynamiser la société.



«C’est une situation qui va prendre un peu de temps il faut le reconnaître. Malgré l’urgence que nous vivons. Nous savons que le président de la république est très à l’écoute par rapport à ça. Nous sommes en train de faire un autre plan qui nous permettra d’arriver à un niveau de service le plus rapidement possible avec plus de 200 bus. Et nous comptons sur le chef de l’Etat pour nous accompagner et je pense que c’est quelque chose qui sera fait. Notre ministre de tutelle est très engagé par rapport à ça», indique-t-il.