iGFM (Dakar) L'Equipe nous apprend que de sérieux problèmes ont été constatés dans le métro de Doha, en direction du stade Lusail, pour la finale de la Coupe du monde 2022 devant opposer l'Argentine et la France.

Alors que la gestion des flux s'était globalement bien déroulée depuis le début du tournoi, de sérieux problèmes ont été constatés dans l'acheminement du public vers le stade de la finale, notamment dans le métro de Doha.



Si l'organisation et la gestion des flux s'étaient globalement bien passées depuis le début du tournoi, cette dernière journée, celle de la finale, a vu certains points de congestion alarmants se former depuis le centre de Doha jusqu'au stade de Lusail (situé au nord), l'enceinte de 88 968 places, en capacité maximale, où se déroule Argentine-France. Il faut dire que le match a également été programmé le jour de la fête nationale du Qatar, ce qui a poussé de nombreux locaux à sortir de chez eux pour profiter de différentes animations.



Les frayeurs du public, dans des rames bondées, ont notamment eu lieu à la station Msheireb, le « hub » du réseau souterrain de la capitale qatarienne, qui est comparable, toutes proportions gardées, à la station parisienne Châtelet - Les Halles. Des blocages qui ont occasionné de nombreux retards à l'approche du début de la rencontre (18 heures locales, 16 heures en France). À Msheireb, quatre heures avant coup d'envoi, les files s'étendaient de plus en plus, sans pouvoir être absorbées par les rames. Le personnel du métro s'efforçait de réguler les flux, occasionnant des bouchons monstres aux différentes entrées de la station.



Le stade à moitié vidé au début de la cérémonie de clôture



À l'extérieur, les queues s'étendaient sur des centaines de mètres. Selon des témoins qui ont été bloqués plus d'une heure dans cette station où se croisent trois lignes, des supporters (avec le maillot argentin) ont dégagé, excédés, les barrières de sécurité qui servent à guider les foules. Le personnel du métro, par ailleurs appuyé par des agents de la NYPD (New York Police Department), notamment à Lusail, est apparu beaucoup plus nerveux que d'habitude.



Aux abords du stade, la présence policière était beaucoup plus présente et visible que lors des autres matches. Au début de la cérémonie de clôture de la finale, à 14h55, le stade de Lusail était à moitié vide, avant de se remplir progressivement à l'approche du début de la rencontre.