iGFM - (Dakar) Clamant haut et fort que son gouvernement a fait mieux que tout autre régime sur la lutte contre les inondations, le président Macky Sall a déclaré hier être «à l’aise pour engager ce débat avec qui le souhaite.» Un homme se porte déjà volontaire.

«Le Président Macky Sall, a lancé un défi à tous les Sénégalais et particulièrement à l'opposition que nous sommes. Il se dit enfin prêt à débattre, avec qui le souhaitait, de la question des inondations et de l'assainissement. Un tel exercice serait une grosse bouffée d'oxygène pour notre démocratie et pour la transparence» a déclaré Oousmane Sonko.

Le leader de Pastef d’ajouter : «Nous acceptons sa généreuse offre et saluons ce soucis subit de transparence en relevant son défi. Pour l'honneur de la "descendance de la lignée de guerriers" dont il se réclame, il ne saurait se débiner tel que constaté récemment sur la même question.» la balle est à présent dans le camp présidentiel.