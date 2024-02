vendredi 2 février 2024 • 5264 lectures • 3 commentaires

Au lendemain de la douloureuse élimination des lions de la Coupe d’Afrique des nations, certains demandent le départ de Aliou Cissé. Le journaliste Abdoulaye Diaw a donné son opinion sur la question ce vendredi sur les ondes de la Rfm.

«Je ne vois pas pourquoi il le serait (Ndlr : démis). On n’arrête pas le progrès. On ne dit pas à quelqu’un qui travaille bien, d’arrêter de travailler. Quand-est-ce que le départ de Aliou Cissé est-il à l’ordre du jour ? Avant Sénégal vs Côte d’Ivoire il ne l’était pas. Après Sénégal vs Côte d’Ivoire oui. Pourquoi ? Au lendemain d’une épreuve de tirs au but, après laquelle l’adversaire passe à 5-4. Où se trouve le problème ? Où se trouve la nécessité de vouloir tout de suite parler du départ de l’entraîneur. Attention aux conclusions hâtives.

"Ceux qui programment le

départ de Aliou Cissé, qu’ils nous

disent ce qu’ils lui reprochent..."

Arrêtons la farce. Arrêtons de couper l’herbe sous les pieds de ceux-là qui travaillent. Aliou Cissé est le meilleur entraîneur sénégalais de tous les temps. Si lui, il décide de son départ pour rester bon professionnel, on n’y peut rien. Mais si ceux qui décident de le faire partir ont trouvé qu’il ne devait pas perdre dans cette coupe d’Afrique, mais quel est le pays qui n’a pas perdu dans cette Can ? Ceux qui programment le départ de Aliou Cissé, qu’ils nous disent ce qu’ils lui reprochent. Ce n’est pas les résultats puisqu’il détient les meilleurs résultats depuis 1961.»