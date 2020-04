Louga: Grosses craintes sur les ramifications du cas 30, décédé le 21 avril

iGFM – A Louga, c’est la grande inquiétude. En effet, dans leurs investigations, les autorités se sont rendues compte que le cas 30, marabout mort de la maladie à coronavirus le 21 avril dernier, était venu plusieurs fois à l’hôpital pour consultation. Ce, sans que le corps médical ne soupçonne qu’il soit infecté.

La première fois, c’était le 16 avril. La seconde fois, le 18 avril. Et ce n’est que le 21 avril, jour de son décès, qu’on lui a fait faire un test. Et ledit test s’est avéré positif. Mais, c’était trop tard, puisque le patient avait finalement rendu l’âme.

Selon la Rfm, à l’hôpital, le défunt a même été déplacé de la salle 7 à la salle 4. Et en plus des agents de l’hôpital, il est entré en contact avec des malades et leurs accompagnants qui sont ensuite rentrés chez eux. d’où il fort risque de propagation.

Les autorités sont aussi inquiètes pour la maternité de l’hôpital. Car, le cas 30, qui était un marabout très sollicité dans sa localité, traitait des femmes qui venaient d’accoucher et leurs bébés. Un cocktail qui ne rassure pas du tout.