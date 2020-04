Décédée dimanche à Touba : Khady Khouma, retour sur une mort du Coronavirus en cours d’évacuation

IGFM – Décédée de détresse respiratoire en cours d’évacuation dans la soirée du dimanche, vers 20H30, Khady Khouma avait été testée quelques heures auparavant positive au Covid-19. «L’Obs» revient sur les péripéties de sa mort.

Dame Khouma s’en souvient comme d’un poignard au cœur. Cette nuit-là où le couvre-feu s’impose à la rue comme la douleur s’est emparée du corps de sa maman, le quadra n’a pu rien faire d’autre que de s’enquérir de la situation de sa mère au téléphone et puis de s’affaler sur son lit, la tête farcie de scenarii macabres. «C’est dans la nuit du mercredi à jeudi que ma mère Khady Khouma a commencé à se plaindre. Elle avait des vertiges et sentait une lourde fatigue, elle m’a joint sur mon portable. Comme je vis à Mbacké Bari, avec l’état d’urgence, je n’ai pu regagner Touba qu’au petit matin du jeudi», témoigne Dame, le cœur gros.

A la maison familiale à Touba Mouhlisina, Dame trouve sa mère, 60 ans, handicapée motrice, dans un piteux état. Il loue un taxi pour la conduire directement au district sanitaire de Touba Djémoul. Après diagnostic, le médecin traitant lui prescrit une ordonnance, avant de la laisser rentrer chez elle. Son cas ne nécessitant pas une hospitalisation. Suivant les recommandations du médecin, Dame et sa sœur Khady qui veillent sur leur mère, font tout pour qu’elle prenne les médicaments suivant la posologie indiquée. Mais aucune amélioration n’a été notée sur l’état de santé de leur maman. Plus les jours passent, plus la santé de la dame Khady Khouma devient fragile. Dame qui était, entre-temps, rentré à Mbacké Bari est sommé de revenir prendre sa maman pour la ramener à l’hôpital.

Le dimanche vers 09H30, en compagnie de sa maman, il retourne au District sanitaire de Touba Djémoul. Cette fois, la patiente sera retenue pour la journée. Comme des tests au Coronavirus lui ont été prélevés, elle devait attendre les résultats au district. Les résultats sont tombés à 17H. Khady Khouma est déclarée positive au Covid-19. La procédure pour son transfert au Centre de traitement des épidémies de Keur Kabe, sur la route de Darou Rahmane, est déclenchée. C’est aux environs de 20H que l’ambulance a quitté le District sanitaire de Touba Djémoul avec à son bord deux patients : Khady Khouma et un autre de sexe masculin. Mais, c’est en cours d’évacuation que l’équipe médicale va perdre la patiente. Khady Khouma est morte officiellement de détresse respiratoire causée par la maladie à Coronavirus.

EL-H ABDOULAYE BAMBA SALL

DAME KHOUMA, FILS DE LA VICTIME : «Je ne crois pas un seul instant que ma mère est morte du Coronavirus»

C’est au milieu du couvre-feu, hier nuit, que «L’Obs» s’est rendu à Touba Mouhlisina où il a rencontré Dame Khouma. Il revient sur les circonstances du décès de sa mère et le mystère qui entoure sa contamination au Covid-19.

«Personne ne peut m’amener à croire que ma mère est décédée du Coronavirus. C’est faux ce que les médecins veulent me faire croire. Ma maman est clouée au lit depuis plus de 3 ans. Elle a eu une double fracture sur un de ses membres inférieurs et en était devenue infirme. Ses seuls déplacements se faisaient à l’aide de béquilles entre son lit et les toilettes. Elle ne sortait pas de la maison, donc coupée de tout contact extérieur. Comment elle a donc pu être contaminée ? Ce n’est pas vrai. Je ne crois pas un seul instant que ma mère est morte de Coronavirus. Si c’est le cas, comme ils veulent le faire croire, c’est au niveau du district sanitaire de Djémoul qu’elle a contracté le virus. Le petit matin du jeudi, on m’a informé de son état de santé chancelante, je suis venu la prendre à bord d’un taxi pour l’amener à l’hôpital. Durant tout ce temps, j’étais avec elle. Et même quand elle a rechuté, j’étais là. Comment se fait-il que je ne sois pas contaminé ? Ma petite sœur, Khady Khouma, qui porte le même nom que ma mère, était au chevet de notre maman et elle, non plus, ne se plaint de rien. C’est de la f… ce que racontent ces médecins. Il y a trop de zones d’ombres qui entourent la mort de ma mère.

Je leur ai demandé de nous prendre en charge ma petite sœur et moi sur le plan sanitaire. Finalement, ils ont accepté et nous ont envoyés une équipe médicale qui nous a fait des prélèvements. Ils nous ont notifié aussi que la maison est mise en quarantaine. Ils ont recensé toute la maisonnée avant de revenir nous apporter le dîner. Ils m’ont demandé de veiller sur les déplacements des membres de la famille ainsi que des entrées et sorties des personnes étrangères. Ils ont promis de nous revenir incessamment pour des informations supplémentaires. (…) Il y a trop de non-dits autour de cette maladie et un manque de sérieux dans la prise en charge et le traitement des patients. Ils pouvaient nous épargner ce doute autour de la mort de notre mère.»

EL H.A. BAMBA SALL

DR MAMADOU DIENG, MEDECIN-CHEF DE LA REGION DE DIOURBEL

«On n’a aucun intérêt à dire que quelqu’un est atteint de Covid-19 alors qu’il ne l’a pas»

Le Médecin-chef de la région de Diourbel n’est pas surpris de la réaction de Dame Khouma, fils de la dame décédée du Covid-19 à Touba, dimanche dernier. Selon lui, cette posture de la famille Khouma est des plus normales. Pour autant, il précise qu’ils sont nombreux, les individus qui ignorent que 80% des malades du Covid-19 sont des cas simples et 5% seulement sont des cas compliqués. Malheureusement pour la Dame Khady Khouma, elle est dans le dernier lot. Selon le médecin-chef de région, Khady Khouma est victime d’embolie pulmonaire qui n’a pas de signe avant coureur. Cela survient brusquement comme un arrêt cardiaque. «Le virus entraîne des lésions qui peuvent boucher la circulation sanguine à tout instant. Ce sont des mécanismes réels que le profane ignore», fait savoir Dr Mamadou Dieng. «Cela arrive même pour les malades internés dans les centres de traitement, ajoute-t-il. On remarque que certains d’entre eux ne comprennent pas que la guérison est virologique, le malade n’est guéri que lorsque sa charge est indétectable. On hospitalise quelqu’un et 72 heures après, les signes peuvent disparaître, mais quand il parle ou il tousse, il peut sortir des gouttelettes surchargées du virus qu’il peut transmettre directement à son vis-à-vis. Donc, on retient cet individu et le soumet à d’autres tests à l’issue desquels on mesure la charge virale. Pour vous dire qu’on n’a aucun intérêt pour dire que quelqu’un est atteint de Covid-19 alors qu’il ne l’a pas. Si on déclare que quelqu’un a le Covid-19, il n’y a pas de doute. C’est sur la base d’un prélèvement et d’un test réel.»

«Impossible qu’elle soit contaminée à Djémoul»

Concernant une potentielle contamination de la dame Khady Khouma au District sanitaire de Djémoul, le Dr Mamadou Dieng est formel : «Impossible qu’elle soit contaminée à Djémoul. Khady Khouma est un cas communautaire, donc ses liens épidémiologiques l’échappent comme cela nous échappe, nous, personnel de santé. La durée d’incubation est en moyenne de 02 à 14 jours, donc sa famille ne peut pas dire que la dame est enfermée dans sa chambre seule durant toute cette période.» Quid des conditions de mise en quarantaine ? «Elle reste une mesure de santé publique. C’est seul à Touba que ce débat est agité. Une famille mise en quarantaine reste en observation, parce qu’elle constitue un danger pour la société. Donc, de son propre gré, elle se garde de s’ouvrir à l’extérieur. C’est comme quelqu’un à qui on interdit de manger du sel, c’est à lui de veiller sur son hygiène alimentaire pour son intérêt personnel. Mais avec la flambée des cas communautaires à Touba, la Police ne peut pas mettre devant chaque domicile des agents. Elle n’a pas cet effectif», déclare Dr Mamadou Dieng.

EL H.A.B. SALL

Khady Khouma enterrée hier lundi

Décédée dimanche vers 20H30, des suites d’une détresse respiratoire après avoir été testée positive au Covid-19, Khady Khouma a été inhumée, lundi, à Touba, vers 14 heures. Les éléments de la 23e Compagnie d’incendie et de secours de Touba ont, après avoir transféré le corps de la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeini aux cimetières Bakhiya, assisté la famille pour l’enterrement de la victime, sous la supervision des membres du dahira Makhadimatoul Khidma, en charge de l’organisation et de la sécurité des cimetières. Pour la circonstance, il n’y avait pas d’affluence.

EL H.A.B.S