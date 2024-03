mardi 12 mars 2024 • 19 lectures • 0 commentaires

Actualité

iGFM - (Dakar) Le collège des délégués de 2AS a fait face à la presse ce mardi pour alerter sur la situation de décadence de l'aéroport notamment la décente aux enfers de la société d'assistance technique.

"Conscient de la nouvelle orientation stratégique que devrait aborder notre secteur, plus particulièrement le handling autrement appelé (Assistance au sol )pour répondre aux exigences d'un Hub aérien sous régional piloté par la tutelle j'allais dire l'état, nous avons décidé à travers une démarche participative et de manière inclusive, en tant qu'acteur principal, d'apporter sans ambiguïté notre pierre à l'édifice afin d'aborder sereinement cette stratégie de changement" a déclaré M. Ousmane Sall.

A cet effet, dit-il, toutes les démarches administratives ont été prises par l'autorité pour mettre en œuvre Une société d'assistance très forte, un gestionnaire rigoureux, une compagnie nationale performante et tutti quanti.

Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il s'agit du coeur de notre système je veux citer AIBD ASSISTANCE SERVICES.

A la date 14 Septembre 2017 le décret n°2017-1606 portant réglementation de l'activité d'assistance en escale dans les aéroports du Sénégal à été signé en son temps par le Premier ministre d'alors et son excellence Monsieur le President de la République. Lequel décret souligne très clairement les services rendus sur un aéroport à un transporteur aérien, couvrant ainsi les activités soulignés (Cf décret n°2017-1606).



Toujours dans la même logique un Projet d'arrêté relatif aux modalités d'exercices de l'activité d'assistance en escale dans les aéroports du Sénégal fut élaboré et signé par le ministre Le 18 septembre 2017.

Tout en suivant la suite logique, le 20 Septembre 2017 l'arrêté portant agrément de AIBD ASSISTANCE SERVICES S.A, en abrégé 2AS comme société d'assistance en escale fut signé par le ministre du transport aérien et du Développement des Infrastructures aéroportuaires,lequel arrêté en son article 2 stipule que :

La société AIBD ASSISTANCE SERVICES S.A est autorisée à exercer à l'aéroport international Blaise Diagne dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur les catégories de services d'assistances en escale ci- après : l'assistance administrative au sol, l'assistance Passagers, l'assistance bagages, l'assistance Fret et Poste, l'assistance operation en piste, l'assistance nettoyage et service de l'avion, l'assistance entretien en ligne, l'assistance opération aérienne et administration des équipages, l'assistance transport au sol.

A la lecture de ces points énumérés ci dessus que la société 2AS reste un moteur principal pour la bonne marche du secteur . Hélas il n'en est rien.

En tant qu'acteur, nous avons toujours joué pleinement notre rôle de veille et d'alerte à qui de droit en procédant à un examen objectif et critique dans le secteur. La pertinence du choix des objectifs sans complaisance dans la démarche ainsi que l'appréciation de l'adéquation des moyens aux objectifs ont toujours été un sacerdoce pour NOUS afin que 2AS puisse être un modèle d'entreprise performant ici et ailleurs.

Seul le capital humain hautement qualitative a pu permettre à 2AS de subsister au prix de leur vie . Le constat est amer, alarmant , voire chaotique.

Notre inquiétude, nos alertes, nos propositions ont été crié urbi et orbi mais apparemment les préoccupations ne semble point être les mêmes. Comment pouvez-vous concevoir une société d'assistance sans les moyens.

Actuellement de nombreux défis persistent menaçant la satisfaction des passagers (satisfaction client), la sécurité des opérations ainsi que la santé physique des travailleurs

Les partenaires qui ont été choisis par l'autorité conduisent notre structure vers la descente aux enfers du fait de leur bon vouloir, l'assistance en escale représente un maillon essentiel et incontournable dans la compétitivité et la renommée de la gestion d'un Aéroport, malheureusement à l'AIBD la plupart de ces services restent davantage plutôt théorique que pratique, laissant entrevoir une situation en deçà des normes attendues.

La quasi totalité des compagnies assistées ne savent plus à quels saints se vouer à l'arrivée comme au départ un simulacre de traitement aux antipodes des procédures de sécurité et sûreté leur est fourni .

Pas de ASU , ACU , GPU ...) opérationnel et fiable: un manque d'étiquettes bagages, un manque de carte d'embarquement, un manque chaise roulantes pour les PMR, un matériel GSE qui date de l'ére Air Afrique

- Un camion de servicing toilette toujours en panne (utilisable 1fois sur 4), au Fret c'est le comble car même les incidies ne dérangent plus dans une zone à haut risque.

Le traitement des bagages cargo se fait dans des conditions exécrables, les voitures de liaisons pour gérer la coordination piste se font désirer. Les responsables operationel auxquels on a assigné des tâches, missions avec des critères de performance ne font que du rafistolage eu égard au manque de matériel de servitude suffisant. Le manque d'EPI (Équipement de protection Individuel ) est visible au premier contact avec le personnel au sol.

La récurrence des accidents est à son paroxysme. L'impact sur la santé des travailleurs n'est plus un secret de polichinelle ( fausse couche , problème lombaire, problème d'ouie , .... Les exemples sont multiples et variés.

Cependant la question à poser est de savoir si nous allons croiser les bras et laisser faire. Bien sûr que NON!!!

Chers tous, Un Drame est en train de se passer à AIBD

Le Sénégal est un pays qui a une longue et respectueuse histoire avec l'aviation civile, que personne ne compte sur nous pour tuer le secteur, annihiler ce que nous avons en partage.

Un changement nous a été promis avec le rachat des actions turcs par le Sénégal depuis plus d'un an. Et des travaux ont été entamés avec les acteurs principaux de la plateforme mais les choses font plus que traîner. Tout est promesse ! Parmi les priorités, il y a toujours une surpriorité.

Avant de poursuivre: "MAYDÉ MAYDÉ !!!!! c'est le cris de détresse utilisé dans l'aviation, alors vous en avez un en provenance des travailleurs de AIBD Assistance Services... Le déclin opérationnel est manifeste et l'investissement presque NUL.

Quand un client achète son billet et voyage, il ignore toute la chaîne de responsabilité liée à son voyage, son souhait c'est d'être pris en charge et transporté avec ses bagages dans les meilleurs conditions.

Il n'y a plus de garantie absolue à cela.

Pour votre gouverne les rapports de critères de performance qui vous sont transmis par ceux là que vous avez choisi pour vous représenter ici devraient tous être alarmantes à défaut considerez que ça n'a jamais été sérieux ni objectifs pour les intérêts du Pays.

Cela fait plus d'un an qu'on a promis des actes et malgré le COMITE CONSULTATIF mis sur pieds par la tutelle, composé de tous les acteurs- décideurs de la plateforme toutes les promesses sont restées vaines mêmes les passerelles de la communication ont été retiré.

Le matériel tant réclamé et dont la quasi disponibilité nous a été souligné à coup de milliards demeure une interrogation béante.

Toutes ces années où les autorités sont restés à ne rien faire sont autant d'obstacles empilés sur le chemin de la performance.

Dans la perspective d'un rachat de l'actionnariat turcs, il est vrai que le choix ne nous est pas donné. Au demeurant notre sentiment et avis de ne pas nous laisser emporter n'importe où et n'importe comment devrait être pris en considération car l'histoire semble nous avoir donné raison.

Qu'on ne nous oriente pas vers un projet existant ou en cours au lendemains incertain pouvant faire de 2AS un bouée de sauvetage.

Il est vrai que vous vous êtes beaucoup investi pour le secteur eu égard à la vision d'un hub aérien sous régional, mais l'adéquation des moyens aux objectifs à fait défaut. Comment peut on avoir un Projet de HUB AÉRIEN sans une assistance au sol performante ? C'est quasiment impossible Mr le President.

Nous voulons être au RV de l'espoir pas celui des approximations hasardeuses ni de l'opportunisme à outrance .

Aujourd'hui deux possibilités sont envisageables: Agir vite et bien comme l'exige la situation, ou alors attendre qu'une catastrophe arrive pour nous rappeler l'urgence.

La seule chose qui reste à 2AS c'est un personnel de qualité très professionnel pour la plupart, mais si l'on y prend pas garde il risque de se mouvoir vers le désespoir .

En conclusion nous appelons à une action rapide et efficace pour remédier à la situation et assurer la sécurité et la satisfaction de tous les usagers de l'aéroport.

A cet effet nous interpellons et sollicitons respectueusement le President de la République SEM M. Macky Sall pour une intervention énergique et prompt visant à améliorer la situation à l'AIBD.