samedi 15 juin 2024 • 2313 lectures • 0 commentaires

International 2 semaines Taille

iGFM (Dakar) Le célèbre syndicaliste sénégalais Mademba Sock est décédé à Paris, où il était hospitalisé, selon plusieurs médias nationaux.

Mademba Sock, qui était le Président du Conseil d’Administration (PCA) de la Caisse de Sécurité Sociale et Secrétaire Général (SG) du syndicat UNSAS, a laissé une empreinte indélébile dans le paysage syndical du Sénégal.



Né en 1959, Mademba Sock s’est distingué dès les années 1990 en tant que Secrétaire Général du Syndicat Unique des Travailleurs de l’Électricité (SUTELEC). Son influence s’est rapidement étendue lorsqu’il a également pris la tête de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS). Durant son mandat à la SUTELEC, il a été au centre de plusieurs conflits importants, notamment la grève de 1998, qui a conduit à un black-out national et à son emprisonnement pendant six mois. Malgré ces défis, il a continué à jouer un rôle crucial dans la défense des droits des travailleurs, s’opposant notamment à la privatisation de la SENELEC.



Après 27 ans à la tête du SUTELEC, Mademba Sock a quitté son poste en 2018, cédant la place à Habib Aidara. Il a justifié son départ par son âge avancé et la nécessité de renouveler la direction syndicale avec des figures plus jeunes. En plus de ses activités au sein du SUTELEC, Mademba Sock a également été président de l’Organisation des Travailleurs de l’Afrique de l’Ouest (OTAO). Sous sa direction, il a cherché à redynamiser le mouvement syndical ouest-africain en se concentrant sur les nouvelles préoccupations des travailleurs et les défis économiques de la région.



IGFM présente ses condoléances à sa famille et au peuple sénégalais.

PUBLICITÉ