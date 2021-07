jeudi 22 juillet 2021 • 103 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le chef de l’Etat, Macky Sall, a rendu hommage à l’ancienne députée Awa Diop, décédée hier à Dakar. Macky Sall décrit son ancienne camarade de parti comme une «femme libérale engagée, généreuse et loyale».

En effet, déclare le président dans un post sur Twitter, «j’ai appris avec tristesse le décès de Awa Diop, ancienne Députée et ancienne Ministre déléguée auprès du Premier ministre. Je rends hommage à une femme libérale engagée, généreuse et loyale, et présente mes condoléances émues à sa famille, au président Wade et au PDS. Paix à son âme».

Rappelons que Mme Awa Diop a été députée et ancienne ministre déléguée sous le régime de Me Wade.