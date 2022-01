dimanche 16 janvier 2022 • 349 lectures • 0 commentaires

IGFM - Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a présenté ses condoléances au peuple ami et frère du Mali, suite au décès de l’ancien président malien Ibrahima Boubacar Keita (IBK), ce dimanche 16 janvier 2022 à Bamako, à l’âge de 76 ans.

«Je suis peiné d’apprendre le décès de M. Ibrahim Boubacar Keita, ancien Président de la République du Mali. Mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien ami et frère. Paix à son âme», a écrit le président Macky Sall sur sa page Twitter.

Âgé de 76 ans, l’ancien président vivait reclus à son domicile de Sebenikoro et ne menait plus de vie publique depuis qu’il avait été renversé par un putsch militaire, le 18 août 2020. Il avait connu une grave alerte médicale peu après et avait été évacué vers Abu Dhabi en septembre de la même année, avant de regagner Bamako quelques semaines plus tard. Il y vivait avec son épouse, qui effectuait de fréquents aller-retours avec Abidjan, où résident deux fils du couple, Karim et Bouba.

Le socialiste Ibrahim Boubacar Keïta avait été élu en 2013, alors que le Mali avait été marqué par le coup d’État militaire d’Amadou Haya Sanogo en 2012, et que le nord du pays était en proie à une insurrection de rebelles touaregs et de groupes jihadistes.

Il avait été réélu en 2018 face à l’opposant Soumaïla Cissé. Ses mandats à la tête de l’État ont été marqués par la lutte contre les groupes armés djihadistes, appuyée par la France et la force des Nations unies.