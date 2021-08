vendredi 6 août 2021 • 635 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Dans la nuit du mardi dernier, un étudiant a été retrouvé mort dans sa chambre à l’école polytechnique de Thiès. Les langues commencent à se délier sur cette affaire.

Le drame a eu lieu au moment où les apprenants avaient pris leur vacances et les chambres désinfectées et fermées. Selon le quotidien national "Le Soleil", le défunt avait réussi à ouvrir une chambre avant de s’y enfermer. Et donc, pour l’instant, beaucoup pensent à une mort par asphyxie du fait du produit désinfectant pulvérisé dans les chambres. Le défunt est décrit comme un jeune calme, timide et travailleur. Il avait, aussi, été renvoyé de l’école pour troubles mentaux, selon ledit quotidien. Son corps est à l’hôpital Amadou Ndiéguène pour autopsie.