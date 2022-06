samedi 18 juin 2022 • 951 lectures • 1 commentaires

Ce vendredi, lors des manifestations de la coalition Yewwi Askan Wi, le corps d’un individu sans vie a été découvert dans les décombres d’un incendie à Colobane. Dans un communiqué parvenu à Igfm, la police livre sa version.

La direction Général de la police indique que la victime de sexe masculin non encore identifié a été découverte exactement au quartier de Bop, près de la mosquée Massalikoune Djinane. La police déclare avoir identifié l’individu comme un manifestant et explique les derniers moments de la victime avant sa mort.

« Quand ce dernier voulait allumer un pneu avec un liquide inflammable que ses habits ont pris feu, causant malheureusement son décès », indique la police.

Finalement, toujours d’après la police, le corps sans vie a été acheminé à l'hôpital Aristide le Dantec pour les besoins de l’autopsie. « Une enquête est ouverte en vue de l’identifier et déterminer avec exactitude les circonstances de son décès », annonce-t-elle.