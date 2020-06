Décès d’Abdoulaye Seye Moreau, ancien président de FIBA-monde

iGFM-(Dakar) Un communiqué de l’Association nationale de le presse sportive du Sénégal (ANPS) annonce le rappel à Dieu du président Abdoulaye Seye MOREAU, dans la nuit de samedi à dimanche, à l’âge de 90 ans.

Doyen MOREAU ou Père MOREAU est né le 12 novembre 1929 à Louga de parents saint-louisiens.

Il a été une très grande personnalité dans le milieu sportif sénégalais, africain et mondial.

Un digne fils de notre pays est parti après avoir servi son pays et le monde entier.

D’abord comme joueur notamment au Foyer France Sénégal où il sera sacré champion AOF en 1955. Moreau va ensuite fondé le Dakar Université Club (Duc), puis arbitre international et président de la commission des arbitres.

1er vice-président de la Fsbb sous le mandat de Serigne Lamine Diop et Moctar Guène, il les succède de 1975 à 1993. Il prendra par la suite les rênes de l’Afaba (aujourd’hui Fiba-Afrique) de 1993 à 1998.

MOREAU gravit les échelons et devient Président de la Fiba-Monde avant de succéder à Lamine DIACK à la présidence du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS).

Ce Dirigeant émérite doublé d’un intellectuel a été choisi comme parrain de l’ANPS lors de son gala en 2018. Du haut de la Tribune du mythique Théâtre National Daniel Sorona, il tiendra un discours qui a marqué les esprits.

«À l’heure actuelle, nous perdons tout nos repères. J’ai tenu à rappeler à jeunes qu’ils doivent respecter les lois et règlements du pays et du sport. Ne jamais oublier qu’une victoire n’est jamais définitive, et être toujours humble dans la victoire, digne dans la défaite», avait-il indiqué.

En ces douloureuses circonstances, l’ANPS présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à l’ensemble du mouvement sportif, particulièrement à la famille du basket et au CNOSS.

Tout en acceptant le décret divin, nous prions pour le repos éternel de son âme.

Fatiha+11 ikhlass