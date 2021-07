mercredi 21 juillet 2021 • 387 lectures • 0 commentaires

IGFM - Le Parti démocratique Sénégalais (Pds) est en deuil. L’ancienne députée Awa Diop a succombé ce mercredi. Elle était âgée de 73 ans.

Elle faisait partie des fidèles parmi les plus fidèles du «Pape du Sopi», Me Abdoulaye Wade. Libérale jusqu’à sa mort, Awa Diop était une militante de la première heure du Parti démocratique sénégalais (PDS). Elle a adhéré au Pds en février 1975, quelques mois seulement après la création du Parti en 1974. Militante engagée, elle était connue pour son courage et sa pugnacité. Ce qui lui avait valu plusieurs arrestations par la police.

Tour à tour députée, ministre déléguée, elle était également la présidente des femmes du Pds.

IGFM présente ses sincères condélances à la famille éplorée et au Pds.