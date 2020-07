Décès de l’ancienne gloire Biri Biri : La Gambie perd son « Pelé »

IGFM – Le plus grand footballeur gambien de tous les temps, Alhaji Momodo Njie, plus connu sous le nom de Biri Biri, surnommé aussi « Pelé », est décédé ce dimanche à Dakar. Il était âgé de 72 ans.

L’ancienne star de la Gambie des années 70 a brillé dans les championnats européens notamment à Derby Conty en Angleterre et au Fc Séville en Espagne. Il a d’ailleurs été nommé meilleur joueur gambien du 20e siècle.

L’attaquant est devenu le premier Gambien à jouer professionnellement à l’étranger. Il est arrivé à Nervión en 1973, entrant également dans l’histoire du club en tant que premier joueur noir. Une figure culte du Sánchez-Pizjuán, qui a donné son nom au groupe d’animation Biris Norte, poumon et Séville.

Ce serait en 1973 que Biri Biri ferait ses valises pour partir, venant des terres danoises, vers le sud de l’Espagne. Il l’a fait à une équipe qui se battait alors pour bien sortir de la deuxième division. Cela ne pouvait pas être cette saison, mais très tôt, le Gambien a captivé les fans de Séville avec sa puissance, sa vitesse et son gaspillage physique. C’était un footballeur différent, ce qui l’a également amené à devenir la cible de tous ses rivaux.

Durant cinq ans, il est resté dans la discipline de Séville. Les deux premiers en deuxième, étant la clé de la promotion au premier rang en 74/75, avec 14 buts. Au total, il a défendu le bouclier rouge et blanc en 109 matchs et a marqué 34 buts. Cinq ans ont suffi pour laisser une trace indélébile sur un passe-temps pour lequel il est une idole et une légende. A tel point qu’en septembre 2017, celui nommé meilleur footballeur de Gambie a reçu l’insigne d’or du Sevilla FC devant sa propre équipe, applaudi par un Ramón Sánchez-Pizjuán qui, qu’il l’ait vu ou non joué en direct, l’a volé le coeur.