dimanche 5 septembre 2021 • 891 lectures • 1 commentaires

Société 2 heures Taille

IGFM - Double Less a tiré sa révérence, ce dimanche 5 septembre, à son domicile à Keur Massar, a-t-on appris.

Après le décès de Mbaye Guèye, premier "tigre de Fass", l’arène perd une autre grosse pointure. Double Less, père de Balla Gaye 2 et de Sa Thiès, vient de tirer sa révérence. Alité depuis plusieurs mois, l’ancien seigneur des arènes était très malade.

Double Less est un symbole pour la lutte sénégalaise car faisant partie de ceux qui l’ont révolutionné. Géant, doté d'une force phénoménal, il était craint par tous ses adversaires à l’époque, seul Robert Diouf parvenait à lui résister. Il était connu aussi pour son franc parler.

Ses fils ont hérité sa passion pour la lutte et l’ont même dépassé en matière de palmarès. Il était le père et manager de Balla Gaye 2 et Sa Thiès.

Igfm présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Qu’il repose en paix !