iGFM - (Dakar) Le ministre de la Justice, Malick Sall, a réagi suite au décès de Hissène Habré.

"Qu’Allah lui pardonne ses péchés et lui accorde le paradis. Qu’il donne à sa famille la force de surpasser ce deuil. On a pensé à le libérer après la troisième vague, mais c’est tout un processus. Quand il est tombé malade il a été interné dans une des cliniques privées les plus huppés de ce pays, et c’est là bas que la maladie s’est aggravée.



La procédure enclenchée devait lui permettre de regagner sa demeure avec un bracelet électronique. Il ne devait pas retourner en prison. Dieu en a décidé autrement. Le président Macky Sall avait pris toutes les dispositions nécessaires pour le libérer avec le bracelet électronique.



Lors de la première vague il a été sorti de prison pour le protéger contre la Covid. Mais après cela il fallait qu’il retourne en prison par la suite pour ensuite déclencher la procédure visant à le libérer sous condition du bracelet électronique. Le Sénégal a tout fait pour mettre à l’aise Hissene Habré et sa famille. On leur a accordé la nationalité sénégalaise."

Khady FAYE