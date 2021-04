Décès de Ibrahima Sakho, ancien préfet et gouverneur de région

iGFM - (Dakar) Ancien préfet et ex gouverneur de région, Ibrahima Sakho n'est plus.

La triste nouvelle vient de tomber. Ibrahima SAKHO, ancien Préfet, ancien Gouverneur de Région et ex secrétaire général du Ministère de l'Intérieur, vient de tirer sa révérence. iGFM présente ses condoléances à la famille du défunt et au ministre de l'Intérieur.

